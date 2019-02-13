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أزياء ذكورية ونقشة النمر في أسبوع نيويورك للموضة 

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 فبراير 2019 12:01 صباحاً - في خامس أيام أسبوع نيويورك للموضة للألبسة الجاهزة لموسم خريف وشتاء 2019-2020، تابعنا العديد من عروض الأزياء اللافتة والمميزة، وقد كان غنيًّا بالأفكار وبصيحات الموضة المتنوعة، وقد لفتتنا بشكل خاص موضة نقشة النمر التي سيطرت على أغلب مجموعات أمس، واتسمت بالكثير من الأناقة والعصرية، وكنا قد شاهدناها في موضة الشتاء الماضي ولاقت رواجًا كبيرًا بين صفوف النساء، وربما هذا ما دفع دور الأزياء لإعادة تقديمها لشتاء 2019-2020.
وكذلك قد لفتتنا التصاميم الذكورية التي قُدّمت بقالب أنثوي عصري من البدلات الرسمية والكلاسيكية، وتنسيقات البناطيل مع القمصان البسيطة، والقصات الفضفاضة والعملية. 
وفي المقابل كان هنالك الكثير من التصاميم الأنثوية الناعمة والجذابة من فساتين التول المرهفة، والقصات المستوحاة من الخمسينيات من التنانير الميدي المنفوشة والمزينة بالكشكش. 
والأقمشة المعدنية أيضًا كانت موجودة ضمن عروضات أمس، وقد شاهدناها على الفساتين وبعض السترات. 
أبرز عروض أمس كانت “كارولينا هيريرا” Carolina Herrera، “زاديغ أند فولتير” Zadig & Voltaire، “زيمرمان” Zimmermann، “أنا سوي” Anna Sui، و”دينيس باسو” Dennis Basso، و”برونزا سكولر” Proenza Schouler.

من عرض أزياء “كارولينا هيريرا” Carolina Herrera: 

من عرض أزياء “كارولينا هيريرا” Carolina Herrera

من عرض  “أنا سوي” Anna Sui:

من عرض  “أنا سوي” Anna Sui

من عرض أزياء “زاديغ أند فولتير” Zadig & Voltaire: 

من عرض أزياء “زاديغ أند فولتير” Zadig & Voltaire


من عرض أزياء ”دينيس باسو” Dennis Basso: 

من عرض أزياء ”دينيس باسو” Dennis Basso

من عرض أزياء ”برونزا سكولر” Proenza Schouler:

من عرض أزياء ”برونزا سكولر” Proenza Schouler

من عرض أزياء “زيمرمان” Zimmermann: 

من عرض أزياء “زيمرمان” Zimmermann


تابعي عروض اليوم الخامس من أسبوع نيويورك للموضة لموسم خريف وشتاء 2019-2020، واخبرينا أيّ موضة أعجبتكِ أكثر. 

 

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