أزياء ذكورية ونقشة النمر في أسبوع نيويورك للموضة 

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 فبراير 2019 12:01 صباحاً - في خامس أيام أسبوع نيويورك للموضة للألبسة الجاهزة لموسم خريف وشتاء 2019-2020، تابعنا العديد من عروض الأزياء اللافتة والمميزة، وقد كان غنيًّا بالأفكار وبصيحات الموضة المتنوعة، وقد لفتتنا بشكل خاص موضة نقشة النمر التي سيطرت على أغلب مجموعات أمس، واتسمت بالكثير من الأناقة والعصرية، وكنا قد شاهدناها في موضة الشتاء الماضي ولاقت رواجًا كبيرًا بين صفوف النساء، وربما هذا ما دفع دور الأزياء لإعادة تقديمها لشتاء 2019-2020.

وكذلك قد لفتتنا التصاميم الذكورية التي قُدّمت بقالب أنثوي عصري من البدلات الرسمية والكلاسيكية، وتنسيقات البناطيل مع القمصان البسيطة، والقصات الفضفاضة والعملية.

وفي المقابل كان هنالك الكثير من التصاميم الأنثوية الناعمة والجذابة من فساتين التول المرهفة، والقصات المستوحاة من الخمسينيات من التنانير الميدي المنفوشة والمزينة بالكشكش.

والأقمشة المعدنية أيضًا كانت موجودة ضمن عروضات أمس، وقد شاهدناها على الفساتين وبعض السترات.

أبرز عروض أمس كانت “كارولينا هيريرا” Carolina Herrera، “زاديغ أند فولتير” Zadig & Voltaire، “زيمرمان” Zimmermann، “أنا سوي” Anna Sui، و”دينيس باسو” Dennis Basso، و”برونزا سكولر” Proenza Schouler.



من عرض أزياء “كارولينا هيريرا” Carolina Herrera:





من عرض “أنا سوي” Anna Sui:





من عرض أزياء “زاديغ أند فولتير” Zadig & Voltaire:



من عرض أزياء ”دينيس باسو” Dennis Basso:





من عرض أزياء ”برونزا سكولر” Proenza Schouler:





من عرض أزياء “زيمرمان” Zimmermann:







تابعي عروض اليوم الخامس من أسبوع نيويورك للموضة لموسم خريف وشتاء 2019-2020، واخبرينا أيّ موضة أعجبتكِ أكثر.

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