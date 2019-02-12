مؤسس "أمهات مصر" توجه سؤالا مهما لوزير التعليم بشأن "التابلت"

وجهت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، تساؤلا للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بشأن "التابلت التعليمي".

وقالت عبير، في تصريحات صحفية، إن التساؤل يتضمن: "ما هو مصير بعض أولياء الأمور الذين دفعوا قيمة تأمين التابلت الخاص بطلاب الصف الأول الثانوي بنظام الثانوية التراكمية الجديدة، والبالغ قيمة التأمين 100 جنيه، وذلك لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التابع للوزارة وليس لحساب التابلت بالخطأ، حيث رفض موظفو البريد استرداد المبلغ لهم وطلبوا منهم دفع المبلغ مرة أخرى".

وطالبت عبير وزارة التعليم بسرعة التواصل مع صندوق دعم المشروعات لاسترداد المبالغ التي سددها أولياء الأمور في مكاتب البريد المصري، بدلا من تسديد قيمة تأمين التابلت مرة أخرى.

وأوضحت عبير أن بعض أولياء الأمور في بعض المحافظات بدأوا استلام التابلت بعد دفع قيمة بوليصة التأمين وتوقع الإقرار مثل البحر الأحمر، لافتا إلى أن أولياء أمور المدارس الخاصة يتساءلون عن موعد استلام التابلت في مدارسهم.

وكان الدكتور أحمد ضاهر، مستشار وزير التعليم والتعليم الفني لشؤون تكنولوجيا المعلومات، قال إن تسليم التابلت إلى الطلاب يتم الآن في المحافظات بعد استيفاء الشروط المحددة لاستلامه ومنها بوليصة تأمين يتم سداد قيمتها في مكاتب البريد في مقابل وصل بقيمة 100 جنيه سنويا كتأمين شامل على التابلت، للحصول علي جهاز بديل في حالة ضياع أو تلف الجهاز.

ولفت إلى أن بوليصة التأمين إجبارية، لأن رقم التأمين سيكون مطلوبا من الطالب عند استيفاء أوراق التابلت.

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