البحيري: فستان نيكول سابا "مش بـ200 مليون جنيه.. وفضلت سنة أشتغل عليه"

عقب الإعلامي هاني البحيري، على الضجة التي أُثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب فستان نيكول سابا الذي ظهرت به في أحد عروض الأزياء له، والذي كان يبلغ سعره 200 مليون جنيه، قائلا إن الفستان ليس سعره 200 مليون جنيه وإنما كان به مجوهرات قيمتها 10 ملايين جنيه، لكن الفستان من تطريز مصري.

وأضاف "البحيري"، خلال استضافته في برنامج "كلام ستات" المذاع عبر فضائية "ON E"، مساء الاثنين، من تقديم الفنانة نهال عنبر، هيدي كرم أنه ظل يعمل على تصميم الفستان لمدة عام كامل، مشيرا إلى أنه اتفق مع شركة مجوهرات على أن يفكروا بتصميم فستان بطريقة "برا الصندوق"، وهي وضع مجوهرات على الفستان، متابعا: "حطيت مجوهرات حوالي 80 فص كل فص 10 قيراط بقيمة 10 ملايين دولار".

وتابع أن الهدف من هذا المعرض كان التشجيع على الصناعة المصرية، وأن الصناعة المصرية قادرة على عمل أي فستان بأي سعر.

وأعلن أن فستان نيكول سابا سيتم عمل مزاد علني له لصالح وزارة التضامن الاجتماعي، ليتم التبرع فيه للأطفال المحتاجين والمرضى.

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