"ولاء" تطلب الطلاق: "مجابليش هدية في عيد ميلادي.. إشمعنا زميلاته"

"بينسى مناسباتي، وعيد ميلادى، ومجابليش هدية، فى الوقت اللي مغرق صحباته فى الشغل بالهدايا، حرام على مراته وحلال على صاحباته وزميلاته، علشان كدة عاوزة أطلق منه"، بهذه العبارات بدأت "ولاء.ب.ا"، البالغة من العمر نحو 30 عاما، حديثها أمام الأخصائية الاجتماعية بإحدى محاكم الأسرة بكفر الشيخ، طالبة إقامة دعوى طلاق من زوجها "أحمد.م.ح"، البالغ من العمر نحو 33 عاماً، ويعمل فى إحدى شركات الكمبيوتر.

وقالت ولاء في حديثها، "تزوجت منذ عامين و3 أشهر من زوجى، بعدما تعرفنا على بعضنا البعض مصادفة، وتقدم لى ووافق أهلي، لأنه يمتلك وظيفة وحالته المادية ميسورة، وخلال تلك المدة فى كل مرة ينسى ذكرى ميلادى، وفى المرة الأولى طالبته بأن يتذكرها فبرر أنه نسى من كثرة الشغل، ووعدني بهدية كبيرة ولم يحدث، وفوجئت بإحدى صديقاته في العمل ذات مرة تشكرني بسبب تذكر زوجي لذكرى ميلادها، وأنه أهداها خاتما من الفضة، فتعاملت معها بلطف، وعندما عاد زوجي واجهته فأنكر في البداية لكنه اعترف بأنه أهداها خاتما من الفضة لأنهم زملاء في العمل وفى مكان واحد".

وأضافت ولاء: "تركت المنزل وعدت لبيت أهلي، وصالحني ووعدني أنه لن يكرر الأمر، وأنه لن ينسى ذكرى ميلادي أنا وطفلتنا، وفى يوم عيد ميلاده شعرت بأنني أريد مفاجأته في عمله واشتريت له هدية قيمة، وذهبت إلى العمل فرحبت بي زميلاته وصاحباته، واحتفلنا سوياً ووجدتهن يهادينه بهدايا كثيرة وأكدت صاحباته أنه احتفل معهن بأعياد ميلادهن جميعاً، مش بيتأخر عن حد وبيجيب هدايا لينا من غير مناسبة، فاستغربت من الحديث، لأنه لم يدخل علىٍ فى يوم ما منذ ارتباطنا بهدية واحدة، بل ينسى عيد ميلادي".

تابعت قائلة: "بيفتكر عيد ميلاد صحباته، ومبيفتكرش عيد ميلاد مراته وبنته، دا حتى فى أول عيد ميلاد لبنته فكرته علشان يجيبلها هدية وجه قال أنا نسيت، وأهلى جابولها هدايا دهب وهو كان منظره سيئ، لكن قلت تتعوض، ومفيش فايدة، عيد ميلادى كان من أيام ومجابليش هدية، وصحباته مش أحسن مني أنا وبنتى، أنا عاوزة أطلق لاستحالة استكمال العشرة معاه".

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