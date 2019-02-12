بالفيديو| وصلة رقص لشيرين عبد الوهاب على أنغام "لاء لاء"

حلت الفنانة شيرين عبدالوهاب ضيفة مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج "تخاريف" عبر قناة "NEW TV"، مساء أمس. وتداول رواد مواقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مقطع فيديو للفنانة وهي ترقص على نغمات الأغنية الشعبية "لاء لاء". وتألقت "عبد الوهاب" بفستان قصير بلوني الأسود والذهبي، مع شعر بُني متوسط الطول. وتحدثت شيرين أمس، عن حياتها الشخصية، وعن قصة حبها بزوجها الحالي، حسام حبيب. ​

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