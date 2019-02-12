فيديو| "شيرين ضربته" و"اللوزي كسرت فانوس عربيته".. مواقف الفنانات مع المتحرشين

كشفت الفنانة شيرين عبدالوهاب عن تعرضها للتحرش الجنسي من قبل، خلال لقائها في برنامج "تخاريف" للمذيعة وفاء الكيلاني، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي"، قائلة إن المجتمع تغير كثيرًا وأن هناك مهازل ومواقف كثيرة تتعرض لها الفتيات.

وأوضحت شيرين أنها تعرضت للتحرش لأكثر من مرة، أحيانا كانت ترد وتدافع عن نفسها، وفي أحيان أخرى كانت تكتفي بالصمت، مشيرة إلى أنها ذات مرة صفعت من تحرش بها، ولم تسكت عن حقها.

ووجهت شيرين رسالة صارمة للفتيات قائلة إن العيب في قضية التحرش ليس بالفتاة بل في المجتمع، وطالبتهن بأن يكن قويات، وأعطتهن نصيحة بأن يخلعن الحذاء ويضربن من يتحرش بهن.

وشيرين عبد الوهاب ليست الفنانة الأولى التي تكشف تعرضها للتحرش الجنسي وتعاملها الصارم مع المتحرش، فقد سبقتها فنانات أخريات تحدثن عن مواقف مشابهة، وهن كالتالي:

- دومينيك حوراني:

نشرت الفنانة اللبنانية دومنيك حوراني، مقطعي فيديو خلال تعرضها للتحرش الجسدي، في حفلها بأحد النوادي الليلية، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتضمن مقطعا الفيديو، لمس أحد المعجبين صدر الفنانة اللبنانية خلال التقاطه صورة "سيلفي" معها، بالإضافة إلى اقتراب العديد من الحضور منها خلال غنائها، دون تدخل الحارس الشخصي.

وعلقت "دومينيك" على المقاطع، قائلة: "شوفو الفيديو كاملا على إنستجرامي، في رعب وتحرش على المسرح في الحفلة، ما معقول هيك.. حاجات غريبة"، كما كتبت على مقطع فيديو آخر: "خفت على نفسي، وعملت كريزا صرخت عالناس، والغارد يتصرف قصص غريبة عجيبة؛ ادخلوا وشوفوا القصة كاملة".

View this post on Instagram A post shared by دومينيك حوراني (@dominiquehourani) on Feb 8, 2019 at 4:00pm PST

- فيفي عبده:

كشفت الفنانة فيفي عبده عن تعرضها للتحرش من قبل أحد الممثلين خلال تصويرها لمشهد في فيلم سينمائي، خلال استضافتها مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج "تخاريف" على فضائية "إم بي سي".

وأوضحت فيفي أن أحد الممثلين في فيلم "امرأة واحدة لا تكفي"، الذي شاركها بطولته الراحل أحمد زكي، تحرش بها أثناء تصوير أحد المشاهد، موضحة أن الممثل كان يجسد دور رجل مطافئ، وحملها من أحد المباني المنهارة وتحسس جسدها، أثناء هبوطه بها من السلم، مؤكدة أنها صفعته على وجهه فور هبوطهما من السلم.

- رانيا يوسف:

وأفصحت الفنانة رانيا يوسف عن تعرضها للتحرش في الشارع، خلال حوارها في برنامج "أنا وأنا" مع الإعلامية سمر يسري، مطالبة بتغليظ عقوبة الحبس ضد المتحرشين بالنساء.

وروت "رانيا" تفاصيل الواقعة التي حدثت في مكان مزدحم، لذا لم تستطع الإمساك بالمتحرش: "ماعرفتش أمسكه لأننا في مكان زحمة.. وبحاول أنسى الموقف".

- يسرا اللوزي:

كشفت الفنانة يسرا اللوزي، خلال استضافتها في برنامج "معكم" على قناة "سي بي سي"، أنها تعرضت للتحرش خلال توجهها لمنطقة لإصلاح السيارات، في شارع شامبليون بمنطقة وسط البلد.

وأشارت إلى تعدي رجل مسن عليها لفظيا، ورغم تجاهلها له إلا أنه واصل حديثه، موضحة أنها لم ترد عليه لكنها كسرت فانوس سيارته بعدما وجهت عدة ركلات بقدمها.

- هالة صدقي:

تحدثت الفنانة هالة صدقي عن تعرضها لواقعة التحرش الجنسي، خلال استضافتها مع الإعلامية راغدة شلهوب في برنامجها "100 سؤال"، قائلة إنها تعرضت للتحرش خلال تواجدها في عزاء الفنانة الراحلة سناء جميل.

وروت هالة تفاصيل الواقعة، بأنها حينما وقفت في "حوش" الكنيسة، اندفع عدد من الجمهور: "فجأة حسيت بأن شاب لازق في جسمي.. محستش بنفسي غير وأنا بديله حتة قلم على وشه".

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