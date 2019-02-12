«علامة تجارية جديدة ودعم للمثلية».. هيفاء وهبي تدخل عالم «البيزنس» بـ«الحب غير المقيد»

بعد ساعات قليلة من إطلاقها علامتها التجارية الجديدة beauvoyou، أعلنت هيفاء وهبي دعمها الكامل لمثليي الجنس من خلال نشر صورة عبر حسابها الرسمي «إنستجرام» لجاكيت مزين بألوان علم المثليين. وعلقت هيفاء في تدوينة دعائية لعلامتها التجارية على الصورة: «ليس هناك شيئا عشوائيا.. كل شيء له وقته وهناك وقت لكل شيء.. على الأقل في عالمي.. الوصول إلى الرجال والنساء يعتبر Beau Voyou علامة تجارية لبنانية فخورة بها، حيث يتم تصنيعها كلها بمهارة والأهم من ذلك تصنيعها بحب.. فإن المساواة تسير على طول الطريق لذا حافظ على رقيك لأن مجموعتك في طريقها وكن مستعدًا للاحتفال بالحب غير المقيد وغير المحدود». ​

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