"نادية" تطلب الطلاق: "زوجي بخيل وأهلي بيصرفوا علينا.. واختفى وقت ولادتي"

"استحملت اللي محدش يستحمله" بهذه الكلمات لخصت "نادية.س"، البالغة من العمر 28 عامًا، حكاية زواجها، التي دامت 3 سنوات مع زوجها "سيد.أ"، لجأت الزوجة إلى محكمة الأسرة بالكيت كات، للحصول على حكم طلاق، وبررت أمام المحكمة رغبتها فى الطلاق قائلةً: "زوجي عديم المسؤولية، وبخيل وأهلي بيصرفوا علينا وعلى طفلنا الذي يبلغ من العمر عامين".

غابت الرجولة في ظل وجود الأموال، بهذه العبارت تابعت "نادية"، قائلةً: "لا يتكفل زوجي بنا أنا وطفله، كثير البخل لدرجة أنني لا أجد طعامًا سواء في الإفطار أو العشاء أما الغداء فيكون إما عند أهله بحكم أننا نسكن بجوارهم، أو عند أهلي علشان يوفر الفلوس".

وأضافت: "لا يتكفل بي أثناء مرضي أو مرض طفله، وبكل سلاسة يقول روحي لأهلك هما يكشفوا عليكي ويجبولك الدواء".

حاولت الزوجة مرارًا وتكرارًا التغيير من زوجها وتقبل الوضع بسبب مبرراته الدائمة حيث أضافت: "كان دايمًا بيقولي أجيب منين ودخلي على قدي، وإنتم طلباتكم كثير ومسؤولية أهلك يصرفوا علينا انتي بنتهم".

تحملت فوق طاقتها ما لا تتحمله أي سيدة أخرى حيث قالت: "وقت ولادتي زوجي اختفى من وأنا في الشهر الثامن، ومظهرش غير بعد الولادة بأسبوعين، علشان ميتحملش تكاليف الولادة والعملية".

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