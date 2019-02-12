في عيد الحب.. حديقة تطلق اسم "الحبيب السابق" على ثعبان سام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

قررت حديقة الحيوان الأسترالية أن تحتفل بعيد العشاق بطريقة انتقامية خاصة، إذ أعلنت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه يمكن للزائرين أن يرسلوا اسم الحبيب السابق "الإكس"، مع كتابة أسباب الانفصال، ومن ثم تختار إدارة الحديقة اسمًا واحدًا يتم إطلاقه على أحد الثعابين.

وحسب المنشور فإن حديقة "Sydney Zoo" اختارت أن يتم كتابة الأسماء على واحد من أكثر الثعابين السامة في العالم، ذو الجلد البني، وتم ارفاق نموذجًا عبارة عن استمارة لتسجيل البيانات المطلوبة، لمن يرغب في التسجيل، بجانب صورة للثعبان البني، ووضحت الإدارة أن السبب وراء ذلك هو التفاعل والمشاركة في عيد الحب، وفقًا لموقع "asiaone".

فيما اعتبر البعض أن الأمر ليس أكثر من مزحة من الحديقة، إلا أن الشروط وكتابة الأمر تفصيليًا جعل الأمر يبدو جديًا، خاصة أنه يتم دفع تبرع مالي قيمته دولار أمريكي. ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز في المسابقة، يوم الخميس، بالتزامن مع عيد الحب، ومنحه جائزة لم يفصح عنها مدير عام الحديقة، مارك كونولي.