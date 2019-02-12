‪ ما هو الزيت الذي ساعد "كاثرين جونز" في الحفاظ على جمالها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

يُستخلص زيت "الأركان من حبوب أشجار الأركان التي تنمو بجنوب المغرب، وهو غني بالأحماض الدهنية غير المشبعة وفيتامين (هـ)، الذي يحافظ على جمال المرأة ويمنحها بشرة نضرة وناعمة، بالإضافة أن له العديد من الفوائد الكثيرة.

ما جعل عديد من النجمات العالمية أن تعتمد عليه في الحفاظ على حيوية بشرتها، أبرزهن النجمة "كاثرين زيتا جونز" التي على الرغم من أنها تخطت الـ50 عامًا، فإنها مازالت تتمتع بإطلالة مشرقة وبشرة خالية من أي تجاعيد، إذ إنها مداومة على استخدام زيت "الأرجان" المغربي الذي طبقته على وجهها وشعرها يوميًا.

وفي هذا الموضوع نقدم لكم الفوائد الجمالية لزيت "الأركان" المغربي- وفق ما نشره موقع "Dailymedical".

- علاج مشكلات البشرة المختلفة

يحرص كثير من الأشخاص على استخدام زيت الأركان لعلاج مشكلات البشرة وأمراضها المختلفة كحب الشباب، والإكزيما، والجديري المائي. حيث يعمل زيت الأركان على تهدئة البشرة، والتخلص من الجفاف والحكة. زيت الأركان أيضًا مفيد للتخلص من علامات التمدد الناتجة عن الحمل.

- مرطب للجسم

كما يستخدم زيت الأركان كحماية للجسم، فبعد الاستحمام يمكن وضع الزيت على البشرة ويدلك الجسم بلطف، ما يمنح بشرة جسدك رطوبة ونعومة، ويساعد في التخفيف من التشققات الجلدية الناتجة عن التغيير في الوزن.

- يعالج الشعر المجعد

فهو يحتوي على نسبة عالية من فيتامين E من أي زيت أخر، ويساعد بشكل كبير على التحكم في الشعر المجعد والجاف، إلى جانب ذلك، فهو يحتوي على نسبة كبيرة من الأحماض الدهنية، التي تساعد على ترطيب الشعر الجاف وتقليل تقصف النهايات.

- يقوي الأظافر

يستخدم زيت الأركان لتقوية الأظافر، وذلك من خلال غمس الأظافر في وعاء يحوي كمية متساوية من زيت الأركان وعصير الليمون، ويترك لمدة 10 دقائق، فهذا الخليط يعمل على إخفاء اللون الباهت في الأظافر.