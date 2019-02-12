انت الان تتابع تفاصيل خبر تعرّف على الأسماء الأكثر شيوعاً في تركيا عام 2018 والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 12 فبراير 2019 09:00 مساءً - تصدر "يوسف" قائمة أسماء المواليد الذكور الأكثر شيوعاً في تركيا لعام 2018، في حين احتل اسم "زينب" المرتبة الأولى بالنسبة للمولودات الإناث.

جاء ذلك بحسب بيانات صادرة عن هيئة الإحصاء التركية، والمديرية العامة لشؤون المواطنة والنفوس، اليوم الثلاثاء.

وحافظ اسم "زينب" على صدارة قائمة أسماء المولودات الإناث الأكثر شعبية في تركيا للسنة الثالثة على التوالي، ليليه في القائمة أسماء إيليف (Elif)، ودفنة (Defne)، وأبرار (Ebrar)، وأيلول (Eylül).

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في حين تبعت اسم يوسف في قائمة الذكور، أسماء أيمن (Eymen)، وعمر أساف (Ömer Asaf)، ثم ميراش (Miraç).

يشار إلى أن العديد من الأسماء المنتشرة في تركيا تعود لأصول عربية، أو مرتبطة بالثقافة الإسلامية، رغم تراجع استخدام بعض الأسماء المستخدمة أيام الدولة العثمانية.

وبحسب السجلات الرسمية، فإن الأسماء المتداولة خلال الفترة بين عامي 1923 ـ 1930 في تركيا لم تعد تلقى رواجاً اليوم.

يذكر أن بين أسماء الذكور المنتشرة في تلك الفترة (خليل، وسليمان، ويوسف، وعمر، وعبد الله، ومحمود، وصالح، وكمال)، وبالنسبة إلى الإناث (شريفة، وحنيفة، ومريم، وزهراء، وحواء، وخيرية، وجميلة).