انت الان تتابع تفاصيل خبر نائب يكشف اختطاف 3 أردنيين في ليبيا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 12 فبراير 2019 09:00 مساءً - كشف النائب الأردني صالح العرموطي عن اختطاف جماعة مسلحة لـ3 أردنيين في ليبيا خلال عملهم في المركز الليبي الأردني للعناية بالسمع والنطق.

ووجه العرموطي، اليوم الثلاثاء، سؤالاً نيابياً لوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، عن مصير الأردنيين والمختطفين في العاصمة الليبية طرابلس، وعلمها بالحادث، والإجراءات والمخاطبات الرسمية الصادرة عنها للتعامل مع الملف.

ووفقاً للنص النيابي المنشور في وسائل إعلام أردنية فإن "المواطنين: فادي عفارة، علي الزعبي، رامي الشويات، الذين يعملون في المركز الليبي الأردني للعناية بالسمع والنطق، اختطفوا في طرابلس".

كما سأل العرموطي عن دعوة السفير الليبي في الأردن للتباحث حول مسألة الإفراج عن المختطفين.