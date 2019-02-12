بالفيديو| طبيبة سعودية: ماء زمزم "غير مفيد" ويضر بمرضى السرطان

أثارت الدكتورة خولة الكريع، أستاذة أبحاث السرطان في مستشفى الملك فيصل التخصصي، جدلًا واسعًا بعدما أعلنت في برنامج عبر قناة روتانا خليجية، إن ماء زمزم غير مفيد لمرضى السرطان.

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وأوضحت الكريع، خلال برنامج "في الصورة"، بشأن جدوى شرب ماء زمزم بالنسبة لمرضى السرطان، أنه مضر لمرضى السرطان ويتعارض مع كثير من الأدوية الكيماوية، لأن نسبة ملوحته عالية وغير مفيد للمرضى.

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