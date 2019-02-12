أثارت الدكتورة خولة الكريع، أستاذة أبحاث السرطان في مستشفى الملك فيصل التخصصي، جدلًا واسعًا بعدما أعلنت في برنامج عبر قناة روتانا خليجية، إن ماء زمزم غير مفيد لمرضى السرطان.
وأوضحت الكريع، خلال برنامج "في الصورة"، بشأن جدوى شرب ماء زمزم بالنسبة لمرضى السرطان، أنه مضر لمرضى السرطان ويتعارض مع كثير من الأدوية الكيماوية، لأن نسبة ملوحته عالية وغير مفيد للمرضى.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| طبيبة سعودية: ماء زمزم "غير مفيد" ويضر بمرضى السرطان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.