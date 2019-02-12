استشاري جراحة يحذر من خطورة السمنة: تؤثر على خصوبة الرجال

أكد الدكتور أحمد المصري، استشاري جراحات السمنة المفرطة والمناظير، خطورة السمنة، وخاصة خصوبة الرجال.

وأضاف المصري، في تصريحات صحفية، أن الرجال أصحاب الأوزان الثقيلة تنخفض معدلات الحيوانات المنوية لديهم.

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وأوضح أن السمنة تسبب خللا في مستوى التستوسترون وهرمونات الجنس، وتحوله إلى هرمون الأنوثة "الإستروجين"، وبالتالي يحدث نوعا من الخلل الهرموني داخل الجسم، وهو ما يؤدي بدوره إلى ضعف الخصوبة وحركة الحيوانات المنوية لدى الرجل.

وشدد الدكتور أحمد المصري، على ضرورة خفض الوزن الزائد، سواء بالطرق التقليدية أو العمليات الجراحية الآمنة مثل تكميم المعدة وتحويل المسار وغيرها من الجراحات والعمليات المناسبة للمرضى.

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