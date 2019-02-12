بالصور| زينة بإطلالة "غريبة".. ومتابعوها: "انتي لابسه كام بنطلون؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع

نشرت الفنانة زينة على صفحتها الرسمية بمواقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها بإطلالة كاجوال شبابية، إذ ارتدت "توب" باللون الرمادي، مع بنطلون من اللون نفسه، وحذاءً رياضيًا، ونضارة شمس، واختارت مع تلك الإطلالة قبعة وسكارف باللون الزيتي.

وعلقت الفنانة زينه على الصور: "مافيش أحسن من الطبيعي.. مش بحب أقف اتصور بس لما حد يصورني وأنا مش مركزة بتطلع أحلى كتير".

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جاء تصميم البنطلون من دار الأزياء الإيطالية Fendi، ويبلغ سعره 262 يورو، أي ما يعادل 5502 جنيه مصري، وعلق الجمهور على هذا التصميم الذي كان بدا للبعض غريبًا، إذ اعتقد متابعون أنها ترتدي ثلاث بناطيل.

وجاءت معظم التعليقات الفكاهية على الإطلالة، إذ قالت "رحمة جمال" إحدى المتابِعات: "بصي أنا بحب ستايلك فاللبس بس بصراحة البنطلون ده مش حلو ومش كل موضة نتبعها". وعلق "مروان": "طيب ولابسه 3 بناطيل فوق بعض ليه"، وقالت "بريهان": "زينه انتي لابسه كام بنطلون مش عارفه اعد".

وفيما يلي، جمع لكم "لايف ستايل الخليج 365" إطلالة الفنانة زينه في الألبوم المرفق بالأعلى.