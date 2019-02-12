بالفيديو| بعد الإفراج عنها.. قصة ميريهان حسين من "هتك العرض" حتى الحبس في "كمين الهرم"

أسبوعين من الحبس داخل سجن القناطر قضتهما الفنانة ميريهان حسين، بتهمة الاعتداء على موظف أثناء تأدية عمله، في القضية التي عرفت إعلاميًا باسم "كمين الهرم"، واليوم، عقب انتهاء المدة المقررة، ستخرج الفنانة الثلاثينية من حجزها.

ترجع تفاصيل القضية المعروفة باسم "كمين الهرم" في شهر يونيو لعام 2016، حينما كانت الفنانة ميريهان حسين تقود سيارتها على طريق المنصورية، واستوقفتها قوة أمنية من قسم شرطة الأهرام، لكنها رفضت التوقف وبسرعة عالية تخطت الكمين، فاصطدمت بالحواجز الأمنية وسقط أحد ضباط قوة الكمين.

حاولت القوات الأمنية إيقاف السيارة، وبالفعل تبين أن قائدة السيارة هي الفنانة ميرهان حسن، وكانت تحت تأثير المواد الكحولية، فتعدت بالسب على القوة الأمنية، وصفعت أحد الضباط وأصابت آخر بجروح في الوجه مستخدمة أظاهرها.

وبالتفتيش في سيارتها عثرت القوة الأمنية على زجاجتي مواد كحولية وكوب به كحوليات، قبل اقتيادها إلى قسم شرطة الهرم.

أمام رئيس نيابة الهرم، ذكرت ميرهان أنها تعرضت للضرب والسب بألفاظ سيئة، وتم وصفها بـ"العاهرة"، بالإضافة إلى تعرضها لهتك العرض، فبحسب أقوالها في تحقيقات النيابة قالت إن أحد الضباط أمسكها من مناطق حساسة بجسدها، وظلت قابعة داخل حمام غرفة الحجز.

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وعرضت ميرهان بعد ذلك، للطب الشرعي الذي أثبت تعرضها للضرب وإصابتها ببعض الكدمات في أنحاء متفرقة في جسدها، فأمرت نيابة الهرم بإخلاء سبيلها بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، على ذمة قضية اقتحام كمين أمني بشارع الهرم والتعدي بالسب والشتم والصفع على الضابط المسؤول بالكمين، وحيازة خمور بالسيارة.

وفي 15 مايو 2017، شهدت محكمة جنح الهرم أولى جلسات محاكمة مريهان حسين، التي حصلت على التأجيل لجلسة 5 يونيو، وظلت القضية متداولة في ساحة محكمة جنح الهرم، حيث ظل محامي ميرهان، في محاولة تعديل القضية من الجنح إلى الجناية، لكن محكمة الاستئاف رفضت الطلب.

وفي أكتوبر 2018، أصدرت محكمة جنح الهرم حكمها على ميرهان بحبسها عامين ونصف مع دفع غرامة مالية قدرها 30 ألف جنيه، وغرامة مالية 20 ألف جينه لضابطي قسم الهرم، بتهمة التعدي عليها وسبها وهتك عرضها.

وقالت ميرهان حسين، في بيان لها، إن الحكم الذي صدر ضدها مبدأي وليس نهائي، وما زالت القضية تسير في مجراها الطبيعي، مضيفة، أن الحكم غير واجب النفاذ ولم تحبس ولا مطلوب حبسها حتى هذه اللحظة، وهي موجودة في منزلها، وسيقوم المحامي الخاص بها بالإجراءات القانونية للاستنئاف على هذا الحكم.

عقب ذلك تقدمت الفنانة باستئناف على الحكم، وحدد له جلسة أمام محكمة جنح مستأنف الهرم، التي قررت تعديل الحكم إلى حبس الطرفين أسبوعين ليصبح حكما نهائيا واجب النفاذ.

وفي 29 يناير الماضي، سلمت ميريهان حسين نفسها إلى مديرية أمن الجيزة لتنفيذ الحكم، بحضور محاميها عاصم قنديل، والفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

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