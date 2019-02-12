مؤسسة "SHE TRAVEL": "لا ندعو لاستقلال الفتيات.. وهدفنا فهم الطرف الأخر"

قالت منة شاهين مؤسسة صفحة "SHE TRAVEL"، إن الرؤية التي تم أخذها عن الفتاة العربية هي عدم قدرتها على الاعتماد على نفسها، وأن الصورة عن المرأة في المجتمع العربي هي عدم قدرتها على الاعتماد على نفسها بنسبة 100%، لذا دشنت تلك الصفحة.

وأضافت "شاهين" خلال لقاء لها ببرنامج "يوم جديد"، على فضائية "الغد" الإخبارية، أن فكرة المبادرة جاءت بعد نجاح تجربة سفر لها دون حدوث مصاعب، الأمر الذي جعلها تتجه إلى أن يكون هذا الأمر مفتوح للجميع عن طريق مبادرة لمساعدة الفتيات على السفر واكتشاف أنشطة جديدة يمكن أن تقوم بها في كل بلد.

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وأشارت "شاهين" إلى أن عدد الفتيات اللاتي شاركن في المبادرة حوالي 100 ألف فتاة من مختلف أنحاء العالم، متابعة أن المبادرة لا تدعو لاستقلالية الفتيات وإنما لتكتشف نفسها ولتساعد الفتيات على فهم الطرف الأخر وقبول الاختلاف.

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