حضريها في دقائق.. 3 وصفات حلويات سهلة وسريعة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- يستعرض لك "الخليج 365" 3 وصفات حلويات سهلة وسريعة، في السطور التالية، وفقًا لموقع "موضوع": كرات جوز الهند المقادير: 1- علبة من القشطة 2- كوب من الحليب بودرة 3- كوب من السكر 4- كوب من جوز الهند 5- نصف كوب من الزيت النباتي 6- ملعقتان كبيرتان من الزبدة طريقة التحضير: 1- نخلط جميع المكوّنات مع بعضها بشكلٍ جيّد، حتى نحصل على عجينة لينة ومتماسكة في آنٍ واحد. 2- نقطع العجينة مباشرةً على شكل كرات صغيرة، ونغمس الكرات بجوز الهند للتزيين. 3- نضعها في الثلاجة، ونقدّمها باردة. موس الفراولة المقادير: 1- كوبان من الفراولة الطازجة Advertisements 2- علبتان من الجلي بنكهة الفراولة 3- نصف كوب ماء 4- علبة من الحليب المبخّر 5- كريمة مخفوقة للتزيين طريقة التحضير: 1- نضيف جلي الفراولة مع كوب من عصير الفراولة، ونصف كوب من الماء في قِدر. 2- نضع القِدر على النار، ثمّ اخلط المزيج إلى أن يذوب الجلي تماماً ويغلي المزيج. 3- نضيف باقي كمية عصير الفراولة، ثمّ نضيف الحليب المبخّر بشكل تدريجي. 4- نحرّك المزيج جيداً إلى أن تندمج المكوّنات جيداً. 5- نترك المزيج ليبرد تماماً. 6- نسكب المزيج في وعاء مستطيل. 7- نضع الوعاء في الثلاجة. 8- نضع موس الفراولة في كؤوس زجاجية دائرية. كرات البان كيك بالفول السوداني: المقادير: 1- بيضتان 2- كوب ونصف من الحليب

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