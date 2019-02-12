نجمات الغرامي أم نجمات البافتا.. من الأكثر أناقة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 فبراير 2019 06:17 مساءً - شهد يوم الأحد العاشر من فبراير حدثين مهمين في عالم الفن، الأول حفل توزيع جوائز الغرامي الموسيقية Grammy Awards، والثاني حفل توزيع جوائز السينما البريطانية BAFTA، وقد شاهدنا النجمات العالميات وقد اخترن أجمل الاطلالات وأكثرها ابتكارًا وتميزًا للسجادة الحمراء الخاصة بهذين الحدثين، وكان هنالك من أخفق وأيضًا من نجح في التألق ونيل لقب الأكثر أناقة.

وقد قمنا اليوم بمقارنة صغيرة بين نجمات البافتا BAFTA وبين نجمات الـ Grammys، ساعدينا لاختيار الأكثر أناقة برأيِك.



كايلي جينر وتاتيانا كورساكوفا في اطلالتين لافتتين بالزهري:



شاهدنا كايلي جينر Kylie Jenner في حفل الغرامي، وقد اختارت جمبسوت باللون الزهري الفاتح من مجموعة “بالمان كوتور” Balmain Couture بتصميم لافت، ولاسيما من ناحية قصة الكتف، وبالمقابل شاهدنا الممثلة الروسية “تاتيانا كورساكوفا” Tatina Korsakova في حفل البافتا Bafta وقد اختارت فستانًا باللون الزهري بتصميم لافت مزين بالكشكش باللون الزهري. وقد بدت الاطلالتان نوعًا ما متشابهتين.





الليدي غاغا ومارغوت روبي في اطلالتين مبتكرتين:



شاهدنا الليدي غاغا Lady Gaga في اطلالة مميزة جدًّا في حفل الغرامي، حيث اختارت فستان سهرة من الترتر باللون الفضي من “سيلين” Celine، له كشكش جانبي بارز، وبالمقابل شاهدنا مارغوت روبي Margot Robbie في فستان من “شانيل” Chanel له كشكش أيضًا على الأكمام من التول باللون الأسود، وفي حال رغبتنا بالمقارنة، فإنّ اطلالة غاغا أجمل وأكثر عصرية.



جنيفر لوبيز وماري جاي بلايج في اطلالتين من رالف أند روسو:



اختارت جنيفر لوبيز Jennifer Lopez في حفل الغرامي، فستانًا باللون الرمادي من “رالف أند روسو” Ralph&Russo مطرزًا بالخيوط الفضية والكريستال عند منطقة الياقة والصدر، وبالمقابل شاهدنا ماري جاي بلايج Mary J Blige في بدلة باللون الأبيض أيضًا من “رالف أند روسو” Ralph&Russo مطرزة بالخيوط الذهبية وتصميمها فاخر، وبالنتيجة فقد بدت الاطلالتان أنيقتين ولافتتين.



البدلة الرسمية خيار مايلي سايروس وإيرينا شايك:



البدلة الرسمية السوداء كانت خيار مايلي سايروس Miley Cyrus في حفل الغرامي، وقد انتقتها من دار “موغلر” Mugler، وبالمقابل شاهدنا أيضًا إيرينا شايك Irina Shayk في البدلة الرسمية التي اختارتها من بربري Burberry، وقد بدت الاثنتان عصريتين وأنيقتين.

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شاهدي اطلالات نجمات الغرامي ونجمات البافتا، واختاري الأكثر أناقة.

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