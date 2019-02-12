نجمات بلوك ساحر من حفل BAFTA 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 فبراير 2019 06:17 مساءً - شهد حفل BAFTA 2019 إطلالات ساحرة للنجمات والأميرات، اللواتي ظهرن بأساليب مكياج راقية وعصرية، وتسريحات شعر ملكية مفعمة بالأنوثة.

وفي هذا المقال، سنعرض لك مجموعة من الإطلالات الساحرة لنجمات وشخصيات حضرن حفل BAFTA 2019.



كيت ميدلتون

دوقة كامبريج كيت ميدلتون ظهرت بإطلالة ملكية جمعت الرقي والأناقة والهدوء في الوقت نفسه، حيث اعتمدت مكياج العيون المظلل باللون الأخضر الهادئ، وأحمر الشفاه الوردي، وأضاءت وجنتيها بالبلاش الوردي الخفيف. ميدلتون اختارت أيضاً تسريحة الشينيون، التي تعتمدها في غالبية إطلالاتها.



آمي جاكسون

النجمة آمي جاكسون Amy Jackson، اعتمدت مكياجاً ساحراً يضج بالجمال والأنوثة، والذي ارتكز على أحمر الشفاه باللون الأحمر القوي، إلا أنها اختارت في المقابل مكياج العيون الهادئ مع خط أيلاينر رفيع ورموش كثيفة وطويلة. كذلك، اعتمدت آمي تسريحة الشعر المنسدل مع التموجات الناعمة والغرة الجانبية النائمة.



ليلي كولينز

النجمة ليلي كولينز Lily Colins، تألقت بمكياج مفعم بالأنوثة، ارتكز على أحمر الشفاه الخمري القوي، وظلال العيون الخفيفة والهادئة. في المقابل، اعتمدت تسريحة الكعكة المنخفضة مع الغرة النصفية المشدودة الى الخلف، مما سلط الضوء على جمال ملامح وجهها ومنحها إطلالة عصرية غاية في الأنوثة والجمال.



مارغوت روبي

النجمة مارغوت روبي Margot Robbie اختارت مكياج العيون الملون المرتكز على الظلال الزرقاء فوق الرموش العليا وتحت العين، والكحل الأسود عند زاوية العين، إضافة الى أحمر الشفاه الخوخي الجذاب. واعتمدت أيضاً تسريحة الشينيون مع الغرة المنفوخة قليلاً نحو الأعلى، مما أضفى على إطلالتها لمسة مميزة.



إيرينا شايك

عارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك، تألقت بمكياج ترابي ناعم عزز من جمال بشرتها الحنطية، وقد ارتكز على ظلال العيون بالتدرجات الترابية، مع إضاءة العين بلمسة فضية ناعمة. وأكملت طلتها بـ تسريحة ذيل الحصان المنخفضة، مع الغرة الجانبية المشدودة الى الخلف، فأتت إطلالتها ساحرة وجذابة.

?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Advertisements

تابعي أيضاً

تسريحات بسيطة للشعر...ستعجبك خياراتنا

مكونات طبيعية تمنع تساقط شعرك الى الأبد

أفضل خلطة لغرة كثيفة خالية من الفراغات