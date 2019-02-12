رانيا يوسف تشارك جمهورها بصورة هدية الـ"فلانتين"

نشرت الفنانة رانيا يوسف، صورة للهدية التي تلقتها ضمن احتفالات عيد الحب، عبر خاصية "استوري"، على حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت بالصورة، عبوة زجاجية شفافة، تحمل بداخلها وردة حمراء، والتي أرفقتها "رانيا" بتعليق باللغة الأنجليزية: "شكرًا على هدية الفلانتين الجميلة".

يشار إلى أن الفنانة رانيا يوسف، أعلنت عن مشاركتها في الماراثون الدرامي لشهر رمضان المقبل، من خلال مسلسل يحمل اسم "وبينا ميعاد"، حيث نشرت "بوستر" المسلسل، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ولم تُعلن عن أي تفاصيل أخرى.

وانفصلت الفنانة عن زوجها رجل الأعمال طارق عزب، منذ عدة أشهر، ولم تنجب منه أطفالا، وتعد هذه الزيجة الثالثة لها.

وتحتفل دول العالم بعيد الحب المسمى بـ"فلانتين" يوم 14 فبراير من كل عام، بتبادل الهدايا والخروجات وارتداء أزياء حمراء.

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