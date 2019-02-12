والدة زين يوسف تطلب الدعاء لنجلها حتى يتم شفائه

نشرت والدة الطفل زين يوسف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، صورة له في فترة المرض منذ 6 سنوات.

وعلقت على الصورة: "الصورة دى من 6 سنين، والبوست ده قصير ومحدد لسببين أولهما إننا اتعلمنا منعش في الماضي، وثانيا إننا اتعلمنا نحول وجعنا لحاجة إيجابية".

وتابعت: "6 سنين وجع وعلاج وعمليات وقهرة قلب على ابننا، 6 سنين و4 مرات سرطان 6 سنين و3 تجارب قريبة قوى للموت كان خلاص ربنا بيقولنا استعدوا أمانتي راجعة.. استحملنا ورضينا ودعينا و اتعلمنا كتير".

واستكملت: "صحيح لسة مخفش بشكل رسمي لكن كل لحظة هو معانا هدية بنطلب منكوا متبطلوش دعاء لزين إنه يشفى شفاء تام".

يذكر أن رضوى موسى، والدة الطفل زين، أعلنت شفاء نجلها نهائيًا من مرض السرطان، في ديسمبر الماضي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ولكنها أعلنت إصابة نجلها بالسرطان للمرة الرابعة في إبريل الماضي ثم شفائه مرة أخرى.

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