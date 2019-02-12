رموش الستينات تعود لإطلالة 2019 بسحرٍ خاص

قدمت فونمي فيتو، محررة الجمال في صحيفة الغارديان البريطانية، بعض النصائح للعناية بالبشرة والجسم والاتجاهات الجديدة التي تضيف إلى سحرًا خاصًا للمظهر العام للمرأة، حيث أحيت فيتو موضة إظهار الرموش السفلية، وتحدثت عن أهمية تقشير الجسم والعلامات التجارية للعناية بالبشرة.

العودة إلى رموش الستينات

أشارت فيتو إلى أسلوب الستينات التي اتبعته دار ازياء برادا في عرضها في أسبوع الموضة في ميلانو، والتي أبرزت من خلال الحواجب بألوان فاتحة وظلال عيون داكنة ولكن الأكثر إثارة هو نمط الرموش الذي يعود لستينات القرن الماضي حيث يتم وضع طبقة من الماسكرا على الرموش السفلية والعلوية، والتي يمكن استخدام البرايمر معها لتثبيتها ووضع اللمسة النهائية.

منتجات تقشير الجسم

وتقول فيتو، أن هناك بعض الأشياء التي لا يمكن الاستغناء عنها في روتين العناية ببشرتها، أهمهما ليفة حمام التقشير للجسم من موقع pakcosmetics.com.

تقول محررة الجمال بالغارديان: "عندما أسمع خبيرة تجميل تشيد بأهمية منتجات تقشير الجسم، أصاب بحيرة شديدة، لقد نشأتُ في ثقافة نيجيرية وعائلة يعتبر تقشير الجسم بالنسبة لها شيء طبيعي يفعله الجميع بشكل تلقائي، لم يكن أمرًا كبيرًا ، ولم يستدعي حتى المناقشة. كان الوقت الوحيد الذي تظهر فيه النقاشات هو عندما نكتشفت شخصًا لا يقوم بذلك بصورة دورية حينها تنتفض جميعًا".

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وتضيف: "بالنسبة لي، فإن التقشير مثل التنفس، لكن البعض يتجنب تقشير الجسم ويذهب لتصفيف الشعر وشراء مستحضرات التجميل".

وأشارت إلى أن ليفة تقشير الجسم من الأشياء المهمة والتي تشبه الاسفنجة في الشكل لكن ملمسها لا يشبه الاسفنج فهو عبارة عن شبكة تبدو وكأنها شبكة صياد بحجم صغير والتي تأتي في العديد من الألوان.

توضح فيتو :" أستعملها يومياً ببساطة عن طريق وضع الصابون الخاص بي عليها، ومن ثم أقوم بفرك جسمي بالكامل وشطفه وبعد دقائق، أحصل على بشرة ناعمة، ونظيفة، لا يوجد بها أي طبقة قشرية ولا بقايا زيتية مزعجة تتشبث بالجلد بشكل كبير، والأهم من ذلك أنها تكلف القليل".

العناية بالبشرة والمنتجات الموفرة للوقت

إن كريمات الريتينول وهو أحد عناصر فيتامين A القياسية التي يجب أن نستخدمها جميعًا حيث يحسن لون البشرة ولا يحتاج إلى الكثير من الوقت، وقد أطلقت العديد من العلامات التجارية كل مثل Drunk Elephant و Garden of Wisdom و Sunday Riley منتجات بأسعار مناسبة.

وتقول فيتو: "في بعض الأحيان ، أقوم بنظام العناية بالبشرة من 10 خطوات، وفي أحيان أخرى لا أستطيع القيام بذلك - وهو اتجاه الجمال الكوري حيث تستخدم منتجات متعددة المهام ، مثل Erborian Magic Transformask ، قناع منظف لامع والذي يكلف 34 جنيهًا إسترلينيًا، uk.erborian.com".

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