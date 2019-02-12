حضرت دوقة ساسكس ميغان ماركل Meghan Markle، برفقة زوجها الأمير هاري، الاحتفال الخاص بإنجازات الجنود المحاربين والجرحى المصابين الذين واجهوا تحديات صعبة. وتألقت ميغان البالغة من العمر 37 عامًا، باطلالة أنيقة من العلامة الشهيرة جيفنشي Givenchy، حيث ارتدت قميصًا باللون الأبيض، مع تنورة سوداء بفتحة متوسطة الطول من الجانب. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا - إطلالة مُميزة لـ "ميغان ماركل" بمُجوهرات "اللؤلؤ النادر" - ماركل تظهر بإطلالة جذَّابة خلال أوّل زيارة خيريّة لها

كانت هذه تفاصيل خبر دوقة ساسكس ميغان ماركل بإطلالة أنيقة من جيفنشي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.