زفاف "الدمية" ليس الأول.. أغرب حالات الزواج بالعالم: "مخدة" وكلب وثعبان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع

على مواقع التواصل الاجتماعي، تداول رواد إعلان فتاة أمريكية في عمر العشرينيات، زواجها من دمية "زومبي"، ما أثارت الدهشة والجدل والتساؤلات حول "الزواج الشاذ".

وأقامت حفل زفاف في منزلها، إذ ارتدت فستانًا أبيضًا، واختارت للعروس الدمية بدلة سوداء، بحسب ما نشرته على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك".

الفتاة الأمريكية فيليسيتي كادك التي تزوجت من الدمية "كوشم" ورسمت اسمها على ذراعيها لتكون علامة على "حبهما الأبدي"، وفق قولها لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ترى إن علاقتها بـ"الدمية" ناجحة ومتكاملة ولا يوجد بها أي مشكلات.

وأضاف أن العلاقة بدأت من ثلاث سنوات، إذ حصلت على تلك الدمية كهدية عندما كانت في عمر الثالثة عشر، وكانت في البداية تشعر ببعض المشاعر العاطفية تجاهها، وكانت تحاول إنكار هذا الشعور لكنها وجدت نفسها مغرمة بالدمية وتريد الزواج منها، حسبما تروي.

أما عن علاقتهم الحميمة، قالت إنها لا تشعر بشيء غريب على الإطلاق، وأنها سعيدة باختيارها، متابعة أنها كانت تريد الانفصال عنها ولكن لم تكن قادرة عن فعل هذا، واختارت أن تقضي حياتها رفقة الدمية.

وتابعت أنها تواجه بعض العنصرية والاستغراب من الأشخاص عندما تبوح لهم بعلاقتها بالدمية، وعند التنزه رفقة أصدقائها، تفضل البقاء داخل السيارة لعدم الشعور بالضيق بسبب نظرات الأشخاص.

"كادك" وعلاقتها الشاذة بالدمية لم تكن الأولى، إنما هناك مجموعة من أغرب حالات الزواج حول العالم يرصدها "لايف ستايل الخليج 365" خلال السطور التالية:

1- زوج امرأة من كلبها:

ليندا فتاة أمريكية، تزوجت أربع مرات وفشلت في كل مرة في نجاح علاقتها الزوجية، بسبب كشف خيانة أزواجها بعلاقتهم بنساء آخرين.

ومن بعدها، قررت الزواج من كلابها، إذ طبعت ليندا بطاقات فرح وقامت بتوزيعها على الأهل والأصدقاء، واختيار بدلة أنيقة للعريس "الكلب" وأقامت حفل زفاف في منزلها.

2- هندية تتزوج كوبرا:

الأمر الذي يبدو مخيفا للغاية، هو الزواج من كوبرا، كسرت امرأة هندية هذا الحاجز من خلال الزواج منها، تدعى بيمبالا داس، عمرها 30 سنة، وقعت في غرام أفعى وقررت الزواج منها، وسط أجواء احتفالية ضمت حوالي 2000 شخص، وقالت لصحيفة "الجارديان" البريطانية أنه عكس البشر فهو لا يؤذيها تماتمًا.

3- فتاة تتزوج من "لحاف":

بالطبع كثير منا يحب البطانية واللحاف وعدم الرغبة في تركهم خاصة في الصباح ومع أجواء الشتاء، ولكن هل فكرت في الزواج منه؟

أعلنت سيليك، عبر موقع "بريتي 52" البالغة من العمر 49 سنة، أنها قررت الزواج من اللحاف الخاص بها بسبب شعورها بالدفئ والأمان والحنان معه، ومن المقرر إعلان زفافها منه هذا الشهر الجاري.

4- كوري يتزوج من "وسادة":

ما زال الغرام الناتج عن النوم والشعور بالدفء خاصة في فصل الشتاء مستمرًا، قرر شاب كوري يدعى Lee jin-gyu، الزواج من وسادته الذي يصطحبها معه في كل مكان يذهب إليه سواء ذاهبًا للعمل أو السينما.

وقرر عمل حفل للاحتفال بهذا الزواج وسط حضور الأهل والأصدقاء وشراء فستان فرح للوسادة.

5- أمريكية تتزوج من "حمار":

قصة حب من نوع شاذ، قررت فتاة أمريكية الزواج من حمار، بعض شعورها بالحب والغرام تجاهه، وقررت الاهتمام به وتدليله والزواج منه.