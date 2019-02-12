إغلاق مطار في أمريكا بسبب تجول فتاة بملابسها الداخلية

تسببت امرأة تتجول في مطار بأمريكا في حالة من الجدل، بعد أن رآها شهود عيان وهي شبه عارية داخل المطار.

وكانت السيدة تركض في أحد مطارات كارولاينا الجنوبية، وتسببت في تعطل الرحلات الجوية المقلعة والهابطة من مطار فلورنسا الإقليمية لمدة ساعتين كما أغلق المبنى الرئيسي، وفق موقع " فلورنس مورينج نيوز".

من جانبه قال مسؤول السلامة في المطار، لي مارش، إن المرأة كانت ترتدي فقط ملابس داخلية، ولا يمكن أن تتم علميات الهبوط والإقلاع في المطار، إلا إذا كانت الأمور على ما يرام.

وبعد أن شوهدت المرأة، تم استدعاء ضابط الشرطة إلى المكان واستعانوا بالكلاب البوليسية في محاولة للعثور عليها.

وبالفعل عثرت الشرطة على المرأة شبة العارية، داخل خزان تجميع مياه قريب من المطار، ونقلت لمستشفى بولاية فلوريدا من أجل تقييم حالتها الصحية.

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