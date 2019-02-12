بالفيديو| شيرين عبدالوهاب: "طلبت إيد حسام ومهري 25 قرش.. وحاولت الانتحار ونجمي خفيف"

حلت الفنانة شيرين عبدالوهاب ضيفة مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج "تخاريف" عبر قناة "NEW TV"، مساء أمس.

ورصد "هن" أبرز تصريحات المطربة المصرية، نعرضها خلال الفقرات التالية:-

روت بداية ارتباطتها بحسام حبيب، قائلة: "في يوم عزمني على العشاء، معرفش ليه شفته حبيبي، وسألته هو إحنا ينفع نتجوز، وطلبت إيده، مضيفة أنه أخبرها برغبته في الحديث معها حول هذا الأمر قريبًا".

وتابعت: "بحس أنه ابني، وبحب الإحساس ده"، موضحة أنها حصلت على 25 قرش كمهر مادي، قائلة: "لكن المهر المعنوي الدنيا كلها، أنا معايا راجل عامل زي الألماظ".

وذكرت أنها تحب الرقص الشرقي، الذي لا يحتوى على أي ابتذال، وتتمنى أن تقدم دور راقصة في السينما، موضحة أن زوجها المطرب حسام حبيب لن يمانع في ذلك.

وأعلنت عن تعرضها لأعمال السحر أكثر من مرة، وأنها ذهبت لأحد الشيوخ وقرأ عليها الرقية الشرعية، متابعة:"اللي بيحسدوا والقرَارين كتير، وأنا نجمي خفيف"، مستطردة أنها تشعر أنها "محسودة" بمجرد فقدانها القدرة على العمل، وأنها تَرقي نفسها باستمرار للتخلص من الحسد والسحر.

وأعربت عن انزعاجها من اختراق الخصوصية بسبب التصوير بـ"كاميرا التليفون"، متابعة أنها ترفض التقاط الصور مع المعجبين وهي ترتدي المايو وتطلب منهم الانتظار حتى ارتداء ملابسها، وأنها تفاجأ بقيامهم بالتقاط الصور لها بالمايوة عبر كاميرا الهاتف المحمول.

وأكدت أنها أصبح لديها نضوج وتغيرت طلباتها وتطمع في "استثمار مع رب العالمين"، على حد وصفها.

وأشارت إلى أنها تفض بأسرارها وشكاويها لوالدتها والتي تذهب إليها كل فترة وتستمتع وهي تسمعها تقرأ لها الفنجان، مؤكدة أن والدتها تحكي لها كل ما يحدث لها في الوقت الحالي وهي تقرأ الفنجان.

وعن انتظامها في الصلاة قالت شيرين: "أنا طول عمري بصلي بس مش منتظمة في صلاتي حتى اليومين دول وحسام مجنون مانيكير وباديكير وانا مبعرفش أصلى وأنا حاطة مانيكير مبعرفش وبحس أني مش نضيفة فدي دايمًا بنختلف عليها أنا وحسام".

وعن خضوعها لعلاج نفسي، أوضحت أنها ذهبت لعدد من الأطباء النفسيين، وأنها تتابع حاليا مع طبيب نفسي في الولايات المتحدة الأمريكية، عن طريق مترجم وتعتبره صديق لها.

وكشفت عن إصابتها بالوسواس القهري عقب انجابها ابنتيها مريم وهنا، وكانت تتخيل أشياء لا تحدث وأنها مازالت تتلقى علاج الوسواس القهري، مؤكدة أن الطبيب لم يسمح لها بايقاف العلاج حتى الآن، متابعة أن آخر مرة بكت فيها، بسبب خوفها من فقد حسام حبيب، لأنها تحبه بشدة.

وأوضحت أنها حاولت الإنتحار أكثر من مرة ووصفت الأمر بالتجربة الصعبة متمنية ألا يخوض أحد هذه التجربة الصعبة.

ووجهت شيرين رسالة خلال لقائها: "الناس اللي مش بيحبوني عاوزة أقولهم إننا ماتجوزناش عشان نداري فضيحة ولا حاجة عشان كل الناس فاكرين إن شيرين اتجوزت وهتبقى حامل بعدها بـ3 أيام".

وأوضحت شيرين أنها تتمنى أن تنجب أطفال من زوجها نظرًا لحبها الشديد له، مؤكدة أنه يغار عليها ويغضب إذا "قبلت" أحد وهي تسلم عليه: "هو مش عايزني أسلم والواحد ميبقاش مبوسة لأي حد وفيه ناس زي إخواتي ومربييني وبقالهم معايا سنين وببقى عارفة نيتهم إيه فمبقدرش أكسفهم وبسلم عليهم وأبوسهم"، مناشدة من يسلم عليها أن يكتفي بالسلام بالأيدي فقط.

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