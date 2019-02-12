السبت.. ندوة نسائية بحضور نواب البرلمان لمناقشة "قوانين الأحول الشخصية"

يشارك النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد فؤاد النائب البرلماني ومقدم أحد مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، والمستشارعبدالله الباجا رئيس محكمة استئناف القاهرة لشؤون الأسرة، في ندوة مخصصة للسيدات فقط حول تعديلات قوانين الأحوال الشخصية.

ومن المقرر أن تدير الندوة الإعلامية حياة عبدون، وسط حضور عدد كبير من الشخصيات العامة، يوم السبت المقبل.

وقال النائب محمد فؤاد، في بيان له، إن الندوة خطوة لاحتواء الجميع وتوضيح الشائعات التي تروج لها بعض الجهات حول مشروعات القوانين المعروضة بالبرلمان، وكذلك التعرف على مطالب السيدات وتخوفاتهم ووضع حلول جذرية لها وتوضيح الحقائق.

وأكد أهمية الحلقات النقاشية للوصول إلى حلول جذرية في المواضيع الشائكة، لافتًا إلى أهمية تبني وسائل الإعلام توضيح الحقائق، ومحاربة الشائعات حتي يتثني للمواطنين تكوين رؤية واضحة وحقيقية عن مشروعات القوانين المعروضة على البرلمان والتي من شأنها بناء الإنسان.

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