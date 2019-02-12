هيفاء وهبي تُطلقُ مجموعتها الأولى من الأزياء.. والألوان تضعها في ورطة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارتْ الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، حالة من البلبلة، بعد طرح ماركتها التجارية Beau Voyou، وذلك بسبب استخدامها لألوان الطّيف، في أكثر من تصميم، وهي نفس ألوان علم المثليّين.

ووُجّهتْ لهيفاء أصابع الاتّهام، من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعيّ، بدعمها المثليّين، حيث أكّد البعض، أنّ استخدام هيفاء لتوليفة الألوان هذه، لم تأتِ دون دراسة مُسبقة.

بينما عبّر عدد كبير من متابعي النجمة، عن إعجابهم بموهبتها، وتصاميمها، مشيرين، إلى أنّ لا أحد يمثّل عالم الأناقة والموضة، أفضل من هيفاء وهبي.

وكانت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، قد كشفتْ من خلال حسابها على إنستغرام، عن إطلاق ماركتها التجارية "Beau Voyou" مشيرةً، إلى أنّها من تصميمها، وأفكارها.

وعلّقتْ: "لا شيء عشوائي.. كل شيء له وقته، وهناك وقت لكل شيء.. على الأقل في عالمي!، تعتبر Beau Voyou علامة تجارية لبنانية مشرفة، حيث يتم تصنيعها كلها بمهارة، والأهم من ذلك مع الحب".

وأضافتْ: "بالنسبة لي، فإن المساواة تسير على طول الطريق لذا حافظ على رقيك لأن مجموعتك في طريقها!.. كن مستعدًا للاحتفال بالحب غير المقيد وغير المحدود".

واختتمتْ حديثها، قائلة: "من قلب بيروت لكل العالم، رسالة حب بكل ألوانه لكل شب وصبية بِآمنوا بالحب".