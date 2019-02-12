قبل شيرين وحسام حبيب.. فنانات "طلبوا إيد" أزواجهن

أعلنت المطربة شيرين عبدالوهاب أنها التي بادرت بعرض الزواج على زوجها المطرب حسام حبيب، وذلك أثناء استضافتها في برنامج "تخاريف" للإعلامية وفاء الكيلاني، المُذاع على فضائية "MBC".

وقالت شيرين إنها تلقت دعوة عشاء من حسام حبيب، مضيفة: "شوفته يومها حبيبي، وقلت له هو ينفع نتجوز؟" فرد أنها لو انتظرت لطلب منها الطلب نفسه.

ولم تكن شيرين أول فنانة تتقدم بعرض للزواج من حبيبها، حيث سبقتها عدد من النجمات نرصدهم في السطور التالية:

- نجلاء فتحي وحمدي قنديل

"أنا هتجوزك النهاردة" هكذا باغتت الفنانة نجلاء فتحي الإعلامي الراحل حمدي قنديل عبر الهاتف، ليرد عليها الأخير قائلاً: "عظيم عظيم عظيم"، فسألته: "معاك بطاقة؟" فأجاب بالنفي، لترد عليه قائلة: "مستنياك الساعة 5 في البيت عندي ومعاك جواز سفرك.. موافق ولا هترجع في كلامك؟" ليحتفل الثنائي بعقد قرانهما وزفافهما.

- دلال عبدالعزيز وسمير غانم

تعرفت الفنانة دلال عبدالعزيز علي زوجها الفنان سمير غانم في مسرحية "أهلا يا دكتور"، حيث أعجبت به ووقعت في غرامه وطلبت الزواج منه إلا أنه كان يرفض فكرة الزواج، وحاول إقناعها بأن فارق العمر بينهما يصل إلي 20 عاما إلا أنها تمسكت برغبتها.

وتدخل الفنان فريد شوقي في تقريب العلاقة بين "سمير" و"دلال"، وتحديداً في كواليس فيلم "يارب ولد"، حيث داعب "غانم" قائلاً: "إيه يا ولد مش عاوز تتجوز ليه؟ ما البنت زي القشطة أهي قمر، مالك بقى؟"، فرد عليه قائلاً: "يا حبيب قلبي مش هرجعلك كلمة، بس إديني فرصة أخد القرار"، وتم الزواج بعد الفيلم بفترة قصيرة، وذلك بحسب ما سرده "غانم"، عند حلوله ضيفاً في برنامج "بيومي أفندي" علي قناة "dmc".

- نشوي مصطفى ومحمد عماد

كشفت الفنانة نشوى مصطفى أنها من بادرت بخطوة الخطوبة والزواج من زوجها محمد عماد، بعد أن كان من المقرر زواجهما على طريقة "زواج الصالونات"، رغم رفضها لهذه الطريقة، بحسب وصفها.

وقالت أثناء استضافتها في برنامج "عسل أبيض" على فضائية "Ten"، إنها طلبت من والدتها الذهاب إلى منزل العريس لمقابلته هناك، وبالفعل اتجهت إلى منزله للتعرف عليه، خاصة وأن شقيقاته كانوا من أقرب أصدقائها.

وأوضحت أنها اتجهت إلى غرفته، وطرقت الباب وقالت له: "أنا العروسة اللي المفروض تتفرج عليها.. اتفضل اتفرج"، وهنا شعرت أنه شخص لطيف رغم الصدمة التي تسببت له فيها، لتكلل هذه العلاقة بالزواج.

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