بالفيديو| شيرين عبدالوهاب: "حسام بيضايق لما أبوس حد"

قالت الفنانة شيرين عبدالوهاب، إن زوجها الفنان حسام حبيب لا يسامحها إذا سمحت لأحد بتقبيلها، فهذا الأمر يثير غضبه.
وتابعت خلال استضافتها في برنامج "تخاريف"، مع الإعلامية وفاء الكيلاني، المذاع عبر فضائية "MBC": "في ناس بيكونوا زي إخواتي فبكون عارفة نيتهم إيه مش بقدر أكسفهم".
وكشفت شيرين عبدالوهاب خلال اللقاء عن أحدث أعمالها وقصة حبها مع الفنان حسام حبيب التي توجت بالزواج، وقدمت باقة مميزة لأهم أغانيها خلال الحلقة.
برنامج "تخاريف" تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، ويذاع يوم الاثنين من كل أسبوع عبر قناة "Mbc"، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.
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