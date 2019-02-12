أول "مديرة للمرح" بشركة مصرية: "خروجة الفلانتين بداية قراراتي"

قالت تقى وائل، أول مدير للمرح في شركة مصرية، إن أول قراراتها بعد تعيينها في المنصب الجديد، سيكون "خروجة الفلانتين".

وأضافت تقى في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الورد" عبر فضائية TeN، اليوم الثلاثاء، أنها تعمل الآن على تجهيز مكان مميز للموظفين للاحتفال بالفلانتين، وأنها ستقوم بشراء الهدايا من ميزانية تحددها إدارة الشركة لاحقاً.

وعن خططها الاستراتيجية، قالت "تقى" إنها تعمل على وضع برنامج شامل للموظفين يهتم بالمناسبات العامة ونشر أجواء المرح بشكل دائم بالشركة.

وحددت أهدافها الفترة المقبلة، وأوضحت أن أول أهداف "إدارة المرح" الحفاظ على الصحة النفسية والشعور الإيجابي الدائم عند الموظفين، والذي سيعود بالنفع على أدائهم الوظيفي وتحسين قدرتهم الإنتاجية.

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