دراسة حديثة: "الشوكولاتة تعالج نزلات البرد والسعال"

أكدت دراسة حديثة أجرتها جامعة هول البريطانية في يوركشاير، أن الشكولاتة تتمكن من علاج نزلات البرد والسعال الشديد.

وبحسب ما ذكرته الدراسة التي نشرها موقع "Authority Nutrition"، طلب الأطباء عدم تناول أدوية السعال لاحتوائها على الكودايين، وهو المادة الفعالة المضادة للسعال، ولكنه في الوقت ذاته يسبب التعب والإجهاد كأحد الأعراض الجانبية، فضلاً عن احتمالية الإدمان.

وعلى العكس من ذلك فإن الشوكولاتة ليس لها أية أعراض جانبية سلبية، فضلاً عن كونها أكثر فائدة وفعالية، وتحتوي على مادة الثيوبرومين، التي توقف رد فعل السعال، كما تعمل على منع نشاط النهايات العصبية، وأكد القائمين على الدراسة أنه كلما كان لون الشوكولاتة داكناً، زاد تأثيرها وفعاليتها.

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