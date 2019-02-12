كيت ميدلتون تظهر بإطلالة جذَّابة خلال حضورها حفلة "البافتا"

سرقت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون، الأنظار وهي ترتدي فستانا باللون الأبيض من ألكسندر ماكوين في الليلة الماضية إذ انضمت إلى مجموعة من النجوم لحضور حفلة "البافتا" في نسختها الـ72.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن كيت، 37 عاما، التقت وجها لوجه بالممثلة أوليفا كولمان التي فازت بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم The Favourite والذي قدّمت فيه دور الملكة آن، والممثلة المساعدة راشيل ويسز التي حصلت على جائزة أفضل ممثلة مساعدة.

وظهرت كيت مع زوجها الأمير ويليام، وبدا أنها تعتمد دار أزياء ألكسندر ماكوين منذ زفافها في عام 2011، إذ اختارت فستان الزفاف من دار الأزياء البريطانية، كما أنها اعتمدت حذاءً لامعا بكعب عالٍ من جيمي تشوس بقيمة 525 جنيها إسترلينيا.

وأكملت الإطلالة الرائعة بأقراط أذن تعود إلى الأميرة ديانا، والدة زوجها الأمير ويليام، والتي كانت من لؤلؤ البحر الجنوبي وارتدته في حفلة في Royal Albert Hall عام 1991، ولإضفاء جرعة زائدة من التألق ارتدت كيت أسورة الملكة التي تسمى "كوارتفويل" وتعود إلى والدة الملكة، وحملت حقيبة صغيرة "كلاتش" باللون الأبيض.

وتألقت كيت وهي أم لثلاثة أطفال، في مكياج رائع وناعم، حيث أحمر شفاه باللون الوردي، وأبرزت عيناها بظلال العيون السموكي.

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وتصوّر كولمان حاليا فيلما تلعب فيه دور الملكة إليزابيث الثانية، وأدمعت عيناها أثناء تسلّمها جائزتها في الليلة الماضية، وشكرت النجمة البالغة من العمر 45 عاما الممثلين المساعدين، وقالت: "شكرا جزيلا، هذا الأمر كبير. لا أعرف ما أقوله، في الواقع كتبت شيئا في الأسفل، لزملائي المرشحين، شرف كبير وجودكم في نفس المكان".

واستقبل رئيس "البافتا" الذي ارتدى بدلة سوداء أنيقة لهذه المناسبة، كيت وويليام، ورحّب بهما المدير التنفيذي، كاريغ هاسال، قبل الدخول والوصول إلى مقاعدهما، والجلوس في الحفلة التي قدمتها جونا لوملي، وفي نهاية الحفلة تم إخبار الحضور بالبقاء في أماكنهم، حتى يغادر الأمير والأميرة، لكنهما اعتذرا للجميع بسبب فترة الانتظار.

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