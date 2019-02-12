نسرين أمين تنشر صورة لها مع المافيا في أول أيام تصوير مسلسل "زلزال"

نشرت الفنانة نسرين أمين صورة جديدة لها مع الفنان محمد رمضان عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وكشفت أمين أن الصورة من كواليس مسلسل "زلزال" والذي من المنتظر أن يشارك في الموسم الرمضاني الدرامي لعام 2019.

وعلقت نسرين أمين على الصورة: "أنا والمافيا أول يوم تصوير مسلسل زلزال رمضان 2019".

وتدور قصة المسلسل حول فتاة شعبية في حارة مصرية، تقوم بدورها "حلا شيحة" يمتلك والدها منزلاً على قطعة أرض فضاء وقت طفولتها، ولكنه يعرضه للبيع في حقبة التسعينات، فيشتريه والد محمد رمضان منه على أقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتي موعد سداد القسط الأخير، يطالبه بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن والد حلا يُماطل إلي أن يقع «زلزال 1992»، الذي يلقي فيه والد رمضان حتفه، وينهار المنزل على إثر الزلزال وتبعاته.

ويرفض والد حلا تسليم قطعة الأرض لورثة الراحل، ما يخلق صدامًا بينه وبين رمضان الابن، رغم وجود قصة حب تجمع الأخير بابنة صاحب الأرض، إلا أن والد الفتاة يقف عائقًا بينهما، وتتوالي الأحداث.

المسلسل بطولة محمد رمضان وحلا شيحة وخالد الصاوي وحسين فهمي ونسرين أمين وقصة وسيناريو وحوار عبدالرحيم كمال واخراج ياسر سامي.

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