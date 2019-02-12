بالصور| نجمات سرقن الأضواء بإطلالاتهن في حفل "جرامي أواردز"

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

شكّل حفل "جرامي أواردز" بنسخته الـ61، الذي أقيم مساء أمس في مدينة لوسأنجلوس الأمريكية، المناسبة الأبرز التي تسبق حفل توزيع جوائز الأوسكار الذي سيُقام نهاية الشهر الجاري، حسب موقع "العربية".

وقد بدا الوردي اللون المفضّل لدى العديد من نجمات هذا الحفل، كما اجتمعت الأناقة بالابتكار في إطلالات بدت متألقة على البساط الأحمر.

وحلّت السيدة الأمريكية الأولى السابقة ميشال أوباما ضيفة على هذا الحفل، وقد بدت متألقة في بدلة تم تنفيذها بالقماش الرمادي المعدني وحملت توقيع Sachin&Babi.

وسرقت النجمة جينيفر لوبيز الأضواء بحضورها وإطلالتها، وهي اختارت للمناسبة ثوبًا أبيض طويلا من Ralph&Russo نسقته مع قبعة كبيرة باللون نفسه.

وبدت لايدي جاجا مشرقة في ثوب فضي عاري الكتفين تزيّن بالكشاكش الكبيرة من تصميم هادي سليمان لدار Celine الفرنسية.

واختارت كاردي بي إطلالة مبتكرة جدًا، هي عبارة عن ثوب من مجموعة Mugler Couture تمّ تصميمه في العام 1995 واتخذ شكل صدفة يتزيّن داخلها بالآلئ.

واعتمدت آشلي سمبسون جامبسوت باللون الفضي تزيّن بالريش عند الخصر والكمّين وحمل توقيع المصمم اللبناني جورج شقرا.

كما تألّقت النجمة كاتي بيري بإطلالة مبتكرة من دار Balmain تميّزت بحرفيّة عالية في مجال التصميم وتنفيذ الكشاكش الصغيرة جداً التي زيّنت الثوب.

أما العارضة كايلي جينر اختارت إطلالتها من Balmain أيضًا، وقد بدت متألّقة في جامبسوت باللون الوردي الفاتح تميّز بقصّاته المبتكرة جداً.

كما تألّقت العارضة هايدي كلوم بثوب أبيض قصير تميّز بكمّيه المبتكرين من مجموعة Stephane Rolland للخياطة الراقية.

واختارت النجمة آنا كاندريك ثوبًا من الريش باللون الوردي تزيّن بلمسات فضيّة وحمل توقيع دار Ralph&Russo البريطانية.