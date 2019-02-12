انت الان تتابع تفاصيل خبر 4 قتلى بتحطم مروحية تركية داخل مجمع سكني في إسطنبول والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 12 فبراير 2019 08:23 صباحاً - قتل 4 عسكريين أتراك، إثر سقوط مروحية عسكرية كانوا على متنها، اليوم الاثنين، في منطقة سكنية بالشق الآسيوي من مدينة إسطنبول.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن المروحية تحطمت في منطقة "تشيكمه كوي" شرقي إسطنبول، فيما هرعت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث.

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وذكر والي إسطنبول، في تعليق على الحادثة، أن المروحية تحطمت داخل مجمع سكني إثر تنفيذها هبوطاً اضطرارياً.

وتابع أنه تم نقل الجنود الأربعة الذين أصيبوا خلال الحادث إلى مستشفى قريب، قبل أن يُعلن عن وفاتهم جميعاً.