كشفت المطربة شيرين عبدالوهاب عن عدم انتظامها في آداء الصلوات بسبب وضعها لـ"المكياج" طوال الوقت. وأضافت شيرين خلال لقائها مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج "تخاريف" عبر قناة "NEW TV"، أنها كانت تؤدي الصلوات طوال عمرها ولكن بشكل غير منتظم. وأشارت شيرين إلى أن زوجها المطرب حسام حبيب وراء عدم انتظامها في الصلاة بسبب اهتمامه ب"المونوكير والباديكير". وقالت شيرين : "أنا طول عمري بصلي بس مش منتظمة في صلاتي حتى اليومين دول وحسام مجنون مانيكير وباديكير وأنا مبعرفش أصلي وأنا حاطة مانيكير، بحس أني مش نضيفة فدي دايمًا بنختلف عليها أنا وحسام". ​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شيرين عبدالوهاب عن زوجها: "حسام مجنون مانيكير وباديكير" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.