قالت الفنانة شيرين إنها تحب الرقص الشرقي وتتمنى أن تقدم دور راقصة في السينما.
وأضافت شيرين خلال لقائها مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج "تخاريف" عبر قناة "NEW TV"، أن زوجها المطرب حسام حبيب لن يمانع في ذلك مؤكدة انها تحب الرقص الذي لا يحتوى على أي ابتذال.
وكشفت شيرين عبدالوهاب عن تعرضها لأعمال السحر أكثر من مرة وانها ذهبت لأحد الشيوخ وقرأ عليها الرقية الشرعية، مشيرة أنها تشعر بنفسها وهي محسودة بأنها لا تستطيع العمل وأنها تَرقي نفسها باستمرار للتخلص من السحر.
كانت هذه تفاصيل خبر شيرين: "بحب الرقص ونفسي أعمل دور رقاصة.. واتعمل لي سحر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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