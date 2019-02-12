طريقة عمل الكنافة بالقشدة في المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - المكونات: 250 جرام كنافة (شعر) 100 جرام زبدة سائلة 100 جرام كريم شانتيه 1 علبة قشطة جاهزة ڤانيلا Advertisements نصف كوب حليب طريقة التحضير: نضع الكنافة فى الفريزر قليلا لتتجمد ويسهل تفتيتها تفتت الكنافة ونضع الزبدة وتدخل الفرن لمدة ربع ساعة ويراعى التقليب كل فترة نضرب بالمضرب الكهربائي الكريم شانتيه مع الحليب ثم نضيف القشطة يَصْب الخليط فى الكاسات وتزين بالكنافة والفواكة على شكل طبقات وتقدم

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