شيرين: "متجوزناش عشان نداري فضيحة والناس فاكرة اني هحمل بعد 3 أيام"

قالت الفنانة شيرين إن البعض توقع أن زواجها من المطرب حسام حبيب جاء لإخفاء فضيحة أو خطأ وقعا فيه.

ووجهت شيرين رسالة خلال لقائها مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج "تخاريف" عبر قناة "NEW TV": "الناس اللي مش بيحبوني عاوزة أقولهم إننا ماتجوزناش عشان نداري فضيحة ولا حاجة عشان كل الناس فاكرين أن شيرين اتجوزت وهتبقى حامل بعدها بـ3 أيام".

وأوضحت شيرين أنها تتمنى أن تنجب أطفال من زوجها نظرًا لحبها الشديد له، مؤكدة أنه يغار عليها ويغضب إذا "قبلت" أحد وهي تسلم عليه: "هو مش عايزني أسلم والواحد ميبقاش مبوسة لأي حد وفيه ناس زي أخواتي ومربييني وبقالهم معايا سنين وببقى عارفة نيتهم إيه فمبقدرش أكسفهم وبسلم عليهم وأبوسهم" مناشدة من يسلم عليها أن يكتفي بالسلام بالأيدي فقط.

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