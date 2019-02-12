بالصور| محاربة السرطان الشهيرة تلتقي أمير الكويت: "أغلى سيلفي بالعالم"

استقبل الشيخ صباح الأحمد الصباح، أمير دولة الكويت، اليوم الإثنين، محاربة السرطان الشهيرة شيماء العيدي، في قصر بيان بمحافظة حولي.

وعبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ذكرت "العيدي" تفاصيل اللقاء الذي استمر ما يقارب الساعة و20 دقيقة، بعدما نالت لقب سفير العمل الإنساني لشباب الوطن العربي.

والتقطت محاربة السرطان صورة "سيلفي" مع أمير دولة الكويت، لتصفها بـ"أغلى سيلفي في العالم".

وكانت شيماء العيدي، أصيبت بالسرطان قبل أكثر من عامين، وكانت التقارير الطبية أكدت أن حالتها الصحية في وضع حرج ولا فائدة من العلاج.

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وشيماء العيدي معلمة لغة إنجليزية للأطفال، ومتطوعة في تعليمها لذوي الاحتياجات الخاصة، ولديها ماجستير علم لغة نفسي واجتماعي، وحاصلة على ماجستير فخرية من جامعة كامبردج البريطانية (بدراسة دمج أطفال الاحتياجات الخاصة مع الأطفال الطبيعيين)، وحاصلة على اعتماد الصحة العالمية كأول عضو عربي ينشئ موقعًا عالميًا للتبرع بالخلايا الجذعية مجانًا لأطفال السرطان بالمملكة المتحدة، وأنشأت أول مشروع قبعات الشعر المستعار لأطفال السرطان بالمجان، وشاركت الناشطة الكويتية في عدة مؤتمرات وندوات عالمية.

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