الامارات | «زايد للكتاب» تعلن القائمة القصيرة للمؤلف الشاب و«الطفل»

شكرا لقرائتكم خبر عن «زايد للكتاب» تعلن القائمة القصيرة للمؤلف الشاب و«الطفل» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب عن القائمة القصيرة لفرعي المؤلف الشاب وأدب الطفل والناشئة في دورتها 13، حيث اشتملت قائمة المؤلف الشاب على ثلاثة أعمال، تم اختيارها من 12 عملاً من القائمة الطويلة، وكذلك اشتملت القائمة القصيرة لفرع أدب الطفل والناشئة على ثلاثة أعمال، تم اختيارها من أصل 10 أعمال من القائمة الطويلة. تضم القائمة القصيرة لفرع المؤلف الشاب كلاً من رواية «حَمامُ الدار – أحجية ابن أزرق»، للكاتب سعود السنعوسي من الكويت، الصادرة عن الدار العربية للعلوم ناشرون ومنشورات ضفاف عام 2017، وكتاب «المعرفة والسلطة: في الاقتراب من عوالم ميشيل فوكو»، للباحث عمر التاور من المغرب، الصادر عن دار مقاربات للنشر والصناعات الثقافية عام 2018، وكتاب «روح القيم وحرية المفاهيم نحو السير لإعادة التّرابط والتكامل بين منظومة القيم والعلوم الاجتماعية»، للباحث د. عبدالرزاق بلعقروز من الجزائر، الصادر عن المؤسّسة العربية للفكر والإبداع عام 2017.

أما فرع أدب الطفل والناشئة، فتضم القائمة القصيرة كلاً من قصة «أنا لست أنت»، للكاتب جيكر خورشيد من سورية، الصادرة عن دار الحدائق عام 2018، وقصة «أحلم أن أكون خلاط إسمنت»، للكاتب حسين المطوع من الكويت، الصادرة عن دار الحدائق عام 2018، وقصة «أين منقاري؟»، للكاتبة يارا بامية من الأردن، الصادرة عن ورشة فلسطين للكتابة عام 2018. يذكر أنّ فرع المؤلف الشاب استقبل 365 مشاركة هذا العام، بينما استقبل فرع أدب الطفل والناشئة 168 مشاركة. وستقوم الجائزة بالإعلان عن القوائم القصيرة لفروعها الأخرى خلال الأسابيع القليلة المقبلة.