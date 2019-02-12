الامارات | «الشارقة للإبداع المسرحي» للفنان الكويتي محمد المنصور

شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة للإبداع المسرحي» للفنان الكويتي محمد المنصور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن، أمس، في الشارقة عن فوز الفنان الكويتي محمد المنصور بجائزة الشارقة للإبداع المسرحي العربي في دورتها الـ13 (2019)، تقديراً لمسيرته الإبداعية التي استهلها في النصف الأول من ستينات القرن الماضي، واحتفاءً بتجاربه المتميزة، سواء في المسرح، أو في دراما التلفزيون والسينما.

وتأسّست جائزة الشارقة للإبداع المسرحي العربي سنة 2007، استكمالاً لجهود الشارقة الداعمة والمحفزة لمبدعي المسرح العربي المميزين في اختصاصاتهم المتعددة.

ودرس المنصور الموسيقى في «معهد المعلمين» عام 1969، كما درس الإخراج التلفزيوني في «معهد سيدو» في إنجلترا عام 1971. وفي عام 1972 حصل على شهادة البكالوريوس من «المعهد العالي للفنون المسرحية» في الكويت.

وخلال مشواره مع التمثيل، شارك في أكثر من 40 مسلسلاً تلفزيونياً، في العديد من العروض المسرحية المشهور، وارتبطت بداياته فوق الخشبة، بالمخرج الكويتي الراحل صقر الرشود (1941 - 1978)، إذ شارك في العديد من أعماله، مثل: «المخلب الكبير» 1965، و«بخور أم جاسم» 1970، و«الدرجة الرابعة» 1971، و«على جناح التبريزي» 1975، و«حفلة على الخازوق» 1975، و«عريس لبنت السلطان» 1978، وسواها.

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ويتسلّم المنصور الجائزة في حفل افتتاح الدورة 29 من أيام الشارقة المسرحية، التي ستنظم في الفترة من 19 إلى 27 مارس المقبل، ويشمل الاحتفال بالمنصور في «الأيام» إقامة ندوة حول تجربته، بمشاركة نقاد ومسرحيين من مختلف أنحاء الوطن العربي، إضافة إلى إصدار كتاب يرصد مسيرته منذ انطلاقتها.

على صعيد متصل، تحتفي أيام الشارقة المسرحية في دورتها المقبلة بالفنان الإماراتي حبيب غلوم، بوصفه «الشخصية المحلية المكرّمة»، تثميناً لجهوده المتنوّعة التي بذلها إثراءً لتجربة المسرح المحلي، سواء عبر أبحاثه، أو من خلال عمله ممثلاً ومخرجاً وكاتباً، في المسرح والتلفزيون.

وأخرج غلوم العديد من العروض المسرحية، مثل «المنديل»، و«المصير»، و«أغنية الأخرس»، و«أوبريت درة المدائن»، و«البشتخته»، و«عايشه»، و«ثلاث صرخات»، و«بهلول»، و«سيد القبو»، و«أوبريت زاد زايد»، و«أوبريت خليفة نفداك». كما شارك بالتمثيل في عدد من الأعمال المسرحية، مثل: «واقدساه»، و«المهرجون»، و«الخوف»، و«الطوفة»، و«وما كان لأحمد بنت سليمان»، وغيرها.

المنصور درس الإخراج التلفزيوني في «معهد سيدو» بإنجلترا.

حبيب غلوم أثرى المسرح والتلفزيون المحلي باحثاً ومخرجاً وكاتباً.