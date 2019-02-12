الامارات | «دبي للقرآن الكريم».. في معرض الكتاب بالمغرب

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للقرآن الكريم».. في معرض الكتاب بالمغرب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشارك جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في فعاليات الدورة الـ25 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء في المملكة المغربية الشقيقة، الذي تم افتتاحه وسط حضور دولي واسع لأكثر من 700 عارض من 42 دولة، يشاركون بأكثر من 28 ألف عنوان في شتى المجالات، وبمشاركة إسبانيا كضيف شرف، كما يشهد المعرض تنظيم عدد من الفقرات التي تلقي الضوء على التجارب الإبداعية والنقدية لإصدارات 2018-2019، على الصعيدين المغربي والعربي، إضافة إلى بعض الفقرات مع بعض المؤلفين، الذين يقدمون فيها إلى المهتمين وزوار المعرض جديدهم. وقال مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، إبراهيم محمد بوملحة، إن جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم ستشارك هذا العام بمجموعة كبيرة ومتميزة من إصداراتها المتنوعة، التي جاوزت أكثر من 116 عنواناً في مجال الدراسات القرآنية والإعجاز العلمي في القرآن والسنة النبوية والسيرة النبوية العطرة الشريفة. وقال بوملحة إن جناح الجائزة يضم أيضاً بعض الكتب التوثيقية، التي تعرف ببرامج وفروع الجائزة ونشاطاتها التي تجرى على مدار العام، والتي بلغت أكثر من 13 فرعاً، وذلك حتى يتمكن الزوار من الاطلاع على مكانة الجائزة المتميزة، وسمعتها الطيبة على الصعيدين المحلي والعالمي، كما سيقوم جناح الجائزة بتوزيع بعض الكتيبات والإصدارات المتنوعة، وبعض الهدايا الأخرى للجمهور.