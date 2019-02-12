الامارات | «شؤون الضواحي والقرى» تكرِّم 28 جهة حكومية وخاصة

شكرا لقرائتكم خبر عن «شؤون الضواحي والقرى» تكرِّم 28 جهة حكومية وخاصة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، خميس بن سالم السويدي ــ خلال تكريمه 28 جهة حكومية وخاصة ومدنية شاركت في تنظيم فعاليات مهرجان ضواحي «7» في مدينة الشارقة بحديقة الرمثاء وفي منطقة البطائح بحديقة البطائح ــ عن النجاح الكبير والحضور الجماهيري اللافت طوال فترة انعقاد المهرجان.

وأثنى السويدي على جهود الدوائر وكوادرها البشرية واللجان المنظمة التي بذلت جهوداً فاعلة ومقدرة، مقدمة بإخلاص كل طاقاتها لإنجاح المهرجان طوال إجازة الربيع خلال العطلة الدراسية التي تواصلت على مدى أسبوعين، والتعاون الكبير الذي برز خلال لأيام المهرجان بين كل الدوائر والجهات المشاركة والراعية.

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جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته دائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة، أول من أمس، في جبل منطقة مليحة.

وحضر حفل التكريم خميس بن سالم السويدي، رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، وسلطان علي سيف الكتبي، رئيس المجلس البلدي لمنطقة مليحة، وسعود المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وممثلو الجهات المشاركة والراعية وأعضاء اللجنة المنظمة للمهرجان، وعدد من وسائل الإعلام المحلية.

وقام السويدي بتكرم المؤسسات من الشركاء الاستراتيجيين، ثم كرم الجهات المتعاونة، كما تم تكريم الجهات الراعية واللجان العاملة والكوادر البشرية.