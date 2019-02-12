منها الفزلين.. 5 حيل لتجنب تساقط الرموش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة خالد:
تعاني الكثير من الفتيات من تساقط الرموش باستمرار، وعدم نموها مرة أخرى، فكيف يمكن الحفاظ عليها؟
يستعرض لك لايف ستايل الخليج 365 5 نصائح لتجنب تساقط الرموش وفقًا لموقع "kasiljean"، في السطور التالية:
1- غسل الرموش
احرصي على غسل رموشك برفق وتمشيطها بالفرشاة لإزالة الغبار لأن الغبار يسد المساس ويمنع نمو الشعر.
2- إزالة المكياج
زيلي الماسكرار من رموشك باستمرار قبل النوم باستخدام مزيل المكياج، حتى لا تجف عليها وتتساقط، وحتى لا تسد مساسمها.
3- فرك العينين
عند إزالة المكياج تجنبي فرك عينيكي بقوة فقط مرري قطنة مبللة بمزيل المكياج، حتى لا تتكسر الرموش وتتقلب.
4- الرموش الصناعية
تجنبي استخدام الرموش الصناعية باستمرار لأن عند إزالتها تسبب لكي بفقدان الكثير من الرموش بسبب اللاصق.
5- الفازلين
استخدمي الفازلين في ترطيب الرموش فهي ايضًا تحتاج لترطيب باستمارا لتغذيتها والمحافظة عليها.
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