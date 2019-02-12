"50 سنة ولسه مكملين".. أسرار نجمات العالم للحفاظ على جمالهن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

على الرغم من تقدمهن في السن، إلا أن بعض من أجمل نجمات هوليوود، بعد تخطي سن الـ50 عامًا مازالن يتمتعن بصحة وحيوية جعلتهن يبدوا في عمر العشرينات، ما جعل العديد من جمهورهن يتساءلون حول كيفية قدرتهن على الحفاظ بجمالهن.

لذا في هذا الموضوع نقدم لكم عادات وأسرار أبرز نجمات العالم في عمر الـ50 عامًا، مازالن يتمتعن بروح الشباب، وفق ما نشره موقع "stylecaster"، خلال الصفحات التالية: