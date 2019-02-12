"في سنة أولى جواز".. 5 أفكار لاحتفال منزلي بالفالنتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة خالد:

مع اقتراب عيد الحب يبحث الأزواج، خاصة المتزوجون منهم حديثًا، عن احتفال مختلف لا ينسى، فكيف ذلك؟

يستعرض لك "لايف ستايل الخليج 365" 5 أفكار لقضاء عيد الحب منزلي في السطور الآتية، وفقًا لموقع "cosmopolitan".

1. رسائل حب متناثرة

يمكنك تقطيع ورق صغير وكتابة بعض رسائل الحب أو ما تحبه في شريك حياتك، ولف هذه الوريقات ووضع كميات كبيرة منها في البالونات، تزين بها منزلك في ليلة عيد الحب.

مشهد انفجار البالونات وتناثر رسائل الحب في محيط الغرفة سيصبح ذكرى لعيد حب لن ينسى.

2. عشاء رومانسي

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حضري عشاءً رومانسيًا على ضوء الشمع، فإن أقرب طريق لقلب زوجك معدته، خاصة وإن كانت الموسيقى الرومانسية الهادئة تهمس في أذانكما بأعذب الألحان. هذا بالتأكيد عشاء لن ينسى.

3. تزيين المنزل

يمكنك تزيين المنزل بأشكال القلوب، وكتابة رسائل حب عليها. مشهدها وإلى جوارها عدد من البالونات يملئ الحياة رومانسية وبهجة.

4- سينما في المنزل

أعدي الفشار وفيلمًا رومانسيًا واطفئي الأنوار واستمتعي بفيلم رومانسي أنت وزوجك. ساعة ونصف لن تنسى في حياتكما.

5. إفطار إلى السرير

يمكن أن تحضري إفطارًا، ليس بالضرورة أن تتقنيه، وحدها مفاجأة إعداده وإحضاره إلى سرير زوجك في صباح عيد الحب كفيلة بإخباره كم تحبينه.