كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 11 فبراير 2019 11:42 مساءً - وزير الطيران: لن نسمح بوجود شركة خاسرة داخل منظومة القطاع

قام الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدني اليوم بجولة تفقدية داخل شركة مصر للطيران للخدمات الجوية حيث تفقد سيارات الرفع الجديدة بالشركة وعددها 4 سيارات هاى لودر والتي تعاقدت عليها الشركة مؤخرًا وتستخدم في تموين الطائرات.

كما تفقد قاعات الشركة حيث قرر وضع اسم سهام روؤف أحد الرموز البارزة بشركة الخدمات الجوية على إحدي القاعات وذلك تخليدًا لمجهوداتها المشرفة في الشركة.

وفي سياق متصل التقى وزير الطيران بالعاملين بشركتي مصر للطيران للخدمات الجوية ومصر للطيران الصناعات المكملة وذلك في إطار اللقاءات المستمرة التى يعقدها مع العاملين بمختلف قطاعات الطيران المدني من أجل التواصل الدائم معهم.

في بداية اللقاء قدم المصري الشكر والتقدير لجميع العاملين بقطاع الطيران على ما يبذلونه من جهد كبير للنهوض بالقطاع مشيرًا إلى أن الإجراءات العاجلة التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية كان لها الأثر الكبير على تحقيق طفرة واضحة ونجاحات فى مختلف قطاعات الطيران المدنى ، وتابع وزير الطيران أن الشركة الوطنية مصر للطيران تلعب دور تنافسي كبير مؤكدًا على ضرورة تكاتف وتعاون جميع شركاتها لتقديم أفضل الخدمات للمسافرين بجودة عالية تليق باسم الشركة وتاريخها العريق.

وأضاف المصرى إنه لن يسمح بوجود شركة خاسرة داخل منظومة الطيران المدني تعرقل مسيرة العمل داخل هذا القطاع الكبير ، مشددًا علي ضرورة الاستمرار في التطوير والتغيير والعمل علي وضع الحلول المناسبة وتقييم السلبيات بشكل مستمر ، وأن النجاح يأتي من حب العمل وإتقانه وبذل الجهد والإخلاص والتفانى والتعاون والتكامل بين جميع الشركات، مؤكدًا أن جميع الأفراد على كافة وظائفهم ومواقعهم يلعبون دور مهم ومؤثر فى تكامل هذه المنظومة الكبيرة.

وفي نهاية اللقاء وجه الوزير بضرورة تطوير الأداء وتحديث المعدات بشكل دائم للحفاظ على مستوى الخدمات للوصول إلى أعلى درجات المنافسة العالمية.